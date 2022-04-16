Меры экономического воздействия не будут применяться при установлении отдельных тарифов

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Определены особенности установления (корректировки) тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2022-2023 годах.

Такое постановление Правительства от 4 апреля 2022 года № 582 вступает в силу 16 апреля.

Речь идет о случаях неисполнения в 2022 году обязательств по созданию или реконструкции, а также модернизации объектов концессионных соглашений или реализации инвестпрограмм.

В частности, по ним не будут уменьшать необходимую валовую выручку, а также учитывать степень исполнения указанных обязательств.

Законы, вступающие в силу с 16 апреля

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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