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Наталья Подольская рассказала о несовершенстве своей фигуры

Наталья Подольская рассказала о несовершенстве своей фигуры
Певица Наталья Подольская рассказала о беременности. Артистка и Владимир Пресняков – счастливые супруги и родители, они воспитывают двоих сыновей – Артемия и Ивана. Причем младшему осенью исполнится всего два годика. После родов Наталья очень быстро пришла в форму, она выглядит стройной и подтянутой. Но сама певица считает, что у нее есть проблемы, и рассказала, из-за чего больше всего переживает. Оказывается, из-за этой особенности она часто выглядит «беременной». А ведь Подольская относится к телу, как к рабочему инструменту, и очень расстраивается, когда отходит от идеала. Это выводит ее из равновесия. «У меня такое строение фигуры — с выпирающим животиком. Стоит немножко лишнего съесть, как он уже – оп! – типа беременный. Это сводит меня с ума. Я пытаюсь это как-то принять, от этого никуда не деться, но все равно над этим работаю. Хожу на тренировки три раза в неделю. Считаю, что это просто необходимо», — призналась Наталья.
Наталья Подольская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Хотя главный секрет того, что с годами она выглядит только моложе, в другом. Как рассказала в интервью Passion.ru сама певица, самое важное – что она вышла замуж по любви, а это отражается и на характере, и на внешности. Кстати, после вторых родов она пришла в форму в рекордно короткие сроки. Именно младший сын певицы Иван «повинен» в том, что Наталья Подольская в рекордные сроки похудела на 10 килограммов и вернула себе идеальную фигуру. «Мне, наверное, повезло с генетикой, — говорит артистка. — Похудеть и после первой беременности, и после второй мне помогло грудное вскармливание. Сначала я удивлялась, почему после рождения сына стала больше есть и при этом худеть, а потом где-то вычитала, что женщина, кормя грудью, затрачивает на 600—800 калорий в день больше, чем обычно. Сейчас я даже сладкое ем в таких количествах, какие не могла себе позволить до рождения Вани».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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