Никита Чаплин рассказал, какие изменения ждут дачников в 2022 году

09:00 Автор: Евгения Филиппова

Два законодательных новшества могут коснуться тех, кто планирует продать свою дачу. Также садоводы получили право на бесплатные или льготные места на сельскохозяйственных рынках или ярмарках. Об этом сказал в интервью «Парламентской газете» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Сейчас при продаже имущества в случае, если оно было в собственности меньше определенного срока, необходимо уплатить НДФЛ по ставке 13 процентов. «Но с 1 января налогом облагается только 70 процентов кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма», — пояснил Никита Чаплин.

Также вступил в силу закон, по которому НДФЛ при продаже жилой недвижимости не нужно платить семьям с двумя и более детьми, независимо от того, сколько лет имущество находится в их собственности. К такому имуществу могут относиться и дачи, сказал депутат.

Напомним, что платить налог не надо, если в семье как минимум двое детей в возрасте до 18 или до 24 лет, если дочь или сын учатся на дневном отделении вуза. При этом новое жилье нужно приобрести в тот же календарный год или до 30 апреля следующего года. Площадь и кадастровая стоимость новой недвижимости должна быть больше, чем проданного, а стоимость покупки не может превышать 50 миллионов рублей. Также на момент продажи у налогоплательщика и членов его семьи не должно быть больше половины другого жилья, которое больше по площади приобретаемой недвижимости.





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«Кроме того, теперь дачникам должны выделять льготные или бесплатные места на сельскохозяйственных ярмарках и рынках, чтобы они могли продать свои овощи, фрукты и ягоды», — сказал Никита Чаплин.

Чтобы воспользоваться таким правом, нужно обратиться к администрации рынка или ярмарки, представив справку от председателя СНТ, отметил он. В справке должно быть указано, что продукция выращена на участке, принадлежащем садоводу или его родственникам, а также площадь участка, которая не должна превышать два гектара.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

#сельское хозяйство #дача

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