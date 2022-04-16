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Новые слухи от инсайдера про «Королевскую битву» для Halo Infinite

Новые слухи от инсайдера про «Королевскую битву» для Halo Infinite


Уже несколько месяцев ходят слухи, что у Halo Infinite может появиться «Королевская битва». При этом, разработкой режима занимается не студия 343 Industries, а команда Certain Affinity, которая недавно официально подтвердила, что работает над «дальнейшим развитием Halo Infinite новыми и захватывающими способами».

Известный игровой инсайдер Джез Корден рассказал, что ему известно о режиме Battle Royale для Halo Infinite, который сейчас в разработке. Проект создается под кодовым названием Project Tatanka, и его намерены запустить в третьем или четвертом сезоне Halo Infinite. Отмечается, что этот режим будет масштабным, вроде Warzone для Call of Duty, и он нацелен, в первую очередь, на привлечение к Halo Infinite новых игроков. При этом инсайдер отмечает, что в разработке новый режим для Halo Infinite уже находится больше 2 лет.


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Напомним, что 3 мая в Halo Infinite стартует второй сезон.

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По материалам: newxboxone

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