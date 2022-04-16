Оскар Кучера прошелся по Насте Ивлеевой

Актер и ведущий Оскар Кучера посмеялся над звездой социальных сетей. Настя переживает из-за блокировки соцсетей, ведь это был один из главных источников дохода звезды. Но не все коллеги разделяют ее печаль. Пока одни звезды публично переживают по поводу блокировки в России иностранных соцсетей и сервисов, другие резко критикуют их. Участниками очередного конфликта стали популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева и актер Оскар Кучера. Накануне 31-летняя Ивлеева пожаловалась своим подписчикам на блокировку в стране одной из самых популярных соцсетей. По ее словам, шесть лет ее упорного труда пошли в буквальном смысле коту под хвост. Теперь звезде приходится привыкать к новым реалиям и осваивать другие соцсети, что происходит с переменным успехом. Новый пост Ивлеевой без внимания не оставили не только поклонники, но и Оскар Кучера. Он в резкой форме прокомментировал заявление телеведущей.Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если мозгов не было, то они и не появятся», — заметил 47-летний актер. Кстати, это уже не первый раз когда Ивлееву критикуют коллеги по шоу-бизнесу. Так, в марте продюсер Максим Фадеев в пух и прах разнес новое Настино шоу «Королевские кобры». «И вот, знаете, я более безвкусного, безобразного и омерзительного впечатления в своей жизни не помню», — заявил тогда Фадеев. Сама Настя спокойно реагирует на негативные заявления в свой адрес. Она уверена, что на критику нужно реагировать только тогда, когда она действительно оправдана. «Если критика оправдана, то я, скорее всего, прислушаюсь и сделаю работу над ошибками. Если не оправдана, то плевать я хотела на такую критику», — говорила как-то 31-летняя звезда.