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Павел Деревянко потратил десятки тысяч евро чужого человека

Павел Деревянко потратил десятки тысяч евро чужого человека
Актер Павел Деревянко нашел кучу денег и прогулял их. Артист сделал неожиданное признание на YouTube-канале Надежды Стрелец. Артист заявил, что случайно обнаружил в своей квартире замурованные деньги и решил их оставить себе. Во время признания его осенило: «Сейчас думаю, может, не надо эту историю рассказывать?»
Павел Деревянко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как рассказал актер, во время утренний зарядки в своей новой квартире он опустил голову вниз и обратил внимание на батарею, из-за которой выглядывал конверт. Раскрыл его и обнаружил там 40 тысяч евро. Вначале Павел Деревянко решил вернуть их человеку, который спрятал эти купюры, если он появится у него. Но через пару недель понял, что отдавать эти деньги он не хочет. На вопрос ведущей, куда артист потратил столь крупную сумму, он ответил: «Все эти деньги я очень быстро прожил, за полгода». Львиную долю найденных средств он потратил во Флоренции на костюмы. Деревянко сразу решил, что раз пришли они к нему легко, так же должны и уйти.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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