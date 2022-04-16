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По слухам, семейный план Game Pass появится осенью этого года

По слухам, семейный план Game Pass появится осенью этого года


Разговоры про семейный план подписки Game Pass ходят уже не первый год, но в последние несколько месяцев они активизировались. Несколько недель назад известный игровой инсайдер Джез Корден рассказал, что в этом году есть планы запустить семейную подписку Game Pass, которая даст возможность получить доступ к библиотеке игр для пяти игроков.

Известный журналист и инсайдер Брэд Самс в последнем ролике на своем канале рассказал, что ему известно про семейный план подписки Game Pass. По его словам, у Microsoft есть план запустить семейную подписку осенью — ближе к праздничному сезону. Однако он отмечает, что временные рамки могут измениться, но первоначальные в подразделении Xbox нацелены именно на осень.


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Сколько будет стоить семейная подписка Game Pass — неизвестно, но ранее инсайдеры говорили, что такая подписка обойдется «намного дешевле, чем оплата пяти отдельных учетных записей XGP».

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По материалам: newxboxone

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