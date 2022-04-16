По слухам, семейный план Game Pass появится осенью этого года

Вадим Карасев





Разговоры про семейный план подписки Game Pass ходят уже не первый год, но в последние несколько месяцев они активизировались. Несколько недель назад известный игровой инсайдер Джез Корден рассказал, что в этом году есть планы запустить семейную подписку Game Pass, которая даст возможность получить доступ к библиотеке игр для пяти игроков.

Известный журналист и инсайдер Брэд Самс в последнем ролике на своем канале рассказал, что ему известно про семейный план подписки Game Pass. По его словам, у Microsoft есть план запустить семейную подписку осенью — ближе к праздничному сезону. Однако он отмечает, что временные рамки могут измениться, но первоначальные в подразделении Xbox нацелены именно на осень.

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Сколько будет стоить семейная подписка Game Pass — неизвестно, но ранее инсайдеры говорили, что такая подписка обойдется «намного дешевле, чем оплата пяти отдельных учетных записей XGP».