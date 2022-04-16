Президент подписал закон об участии ОДКБ в миротворческих операциях ООН

11:58 Автор: Варвара Комарова

Источник: pravo.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ, документ опубликован на официальном портале правовой информации 16 апреля.

По документу, миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности смогут участвовать в операциях ООН через координирующее государство. Ранее закон одобрили на заседании Совета Федерации 13 апреля.

Протокол о внесении изменений в Соглашение был подписан в Душанбе 16 сентября 2021 года. Изменения вводят понятие «координирующее государство» и предусматривают создание коллективных миротворческих сил ОДКБ для применения в операциях для поддержания мира под эгидой координирующего государства.

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