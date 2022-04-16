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Ректора ВШСИ, уволившего ее основателя Константина Райкина, отправили под домашний арест

Ректора ВШСИ, уволившего ее основателя Константина Райкина, отправили под домашний арест

Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолий Полянкин отправлен под домашний арест решением Бабушкинского суда Москвы. Он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая,

— сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Александра Савельева.


Анатолий Полянкин

По данным РБК, уголовное дело на Полянкина было возбуждено в декабре 2021 года после заявления Константина Райкина о хищении ректором помещений его фонда.

Поскольку я являюсь представителем потерпевшего по уголовному делу — Фонда им. А.И. Райкина, я не вправе комментировать ход расследования. Уверен, следственные органы дадут должную правовую оценку деятельности Полянкина Анатолия Евсеевича,

— сказал изданию Райкин.

Напомним, что в конце марта Полянкин подписал указ о приостановке деятельности ВШСИ с 1 апреля по 1 июня из-за "ухудшения материального положения" вуза, не согласовав это решение с преподавательским составом и вызвав недовольство студентов. Позже в апреле он уволил основателя школы Константина Райкина с должности ее художественного руководителя. В студсовете ВШСИ это решение назвали "неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов", а Константин Райкин заявил, что будет его оспаривать. Он также обвинил Полянкина в намерении "прибрать школу к рукам".


Спектакль "В чужом пиру похмелье"

Учащиеся в этом конфликте на стороне бывшего худрука. Они обратились в Рособрнадзор с требованием "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения". Студсовет поддержала актриса Анна Чиповская, которая окончила мастерскую Константина Райкина в Школе-студии МХАТ.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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