Слух: Microsoft планирует показывать рекламу внутри условно-бесплатных игр

Вадим Карасев





Некоторое время назад Microsoft сделала мультиплеер на Xbox полностью бесплатным для условно-бесплатных игр, тогда как раньше для игры по сети в них требовалась подписка Xbox Live Gold. Похоже, что в планах у компании находится новый способ монетизации подобного типа игр, о чем сообщает портал Business Insider, ссылаясь на два своих источника.

По данным Business Insider, Microsoft хочет позволить рекламодателям размещать рекламу в условно-бесплатных играх для Xbox. В качестве примера размещения такой рекламы приводятся «цифровые рекламные щиты в гоночной игре». Отмечается, что разговоры об этом начались несколько лет назад, но в последние годы ускорились, во многом из-за популярности условно-бесплатных игр.

Как упоминается в материале, Microsoft переживает за факт того, что вставка рекламы в игры для Xbox может раздражать людей. Поэтому к данному вопросу планируется подходить осторожно, компания хочет убедиться, что только избранные бренды смогут вставлять рекламу таким образом, чтобы не нарушать игровой процесс. Вместе с тем, говорится, что Microsoft «не планирует в ближайшее время разрешать рекламодателям использовать [потребительские] данные для таргетинга на людей на Xbox».

Отметим, что некоторые компании уже вставляют рекламу свои игры, при этом не только в условно-бесплатные. Из ярких примеров последних месяцев можно вспомнить Battlefield 2042, где игроки были крайне недовольны появлением рекламных щитов.