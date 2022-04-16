Татьяна Навка в 2021 году заработала намного больше своего мужа

Фигуристка Татьяна Навка за минувший год сумела заработать более 200 миллионов рублей, в то время, как годовой доход ее мужа - значительно ниже. Пришло время, и первые лица государства стали отчитываться о доходах за 2021 год. На сайте Кремля появились таблички с информацией, кто сколько заработал. Например, Владимир Путин за прошлый год получил чуть более 10 миллионов рублей. А вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заработал побольше — 14 миллионов 532 тысячи 604 рубля. Татьяна Навка, жена Дмитрия Пескова, может гордиться куда более существенным доходом. За прошлый год ее работа принесла 218 миллионов 512 тысяч 972 рубля. Королева ледовых шоу не сидит у мужа на шее, к концу года у чемпионки традиционно начинается горячая пора — она презентует свое новое развлекательное шоу, на которое приходят сотни тысяч человек. Еще в активах у семьи значится много объектов недвижимости. Дмитрий Песков владеет тремя квартирами в 111, 112 и 55 квадратных метров, а также жилым домом в 792 кв. метра и несколькими земельными участками, самый скромный из которых имеет площадь в 1400 кв. метров.Татьяна Навка и Дмитрий Песков Огромный жилой дом, расположенный в Подмосковье, находится в собственности не только у пресс-секретаря президента. Из таблички с имуществом можно сделать вывод, что особняк имеет несколько владельцев: это сам Дмитрий Сергеевич, его жена Татьяна Навка, сын и дочь. Еще один сын чиновника имеет жилье во Франции — это квартира в 180 квадратов. Татьяна Навка помимо общего дома, имеет еще одну загородную недвижимость на 353 квадрата. Три квартиры на 180, 108 и 78 кв.метров и машино-место. Личный автопарк фигуристки насчитывает два «немца» и мотовездеход «Ямаха». Татьяна Навка отдала предпочтение автомобилям класса-люкс: «Мерседес-Бенц CL63» — это купе и «Мерседес-Бенц GLE63» — полноразмерный кроссовер. Дмитрий Песков тоже любит «немцев». В его распоряжении два «Мерседеса-Бенца V250» — это минивэн, своеобразный бизнес-шаттл. А еще бюджетный «КИА Сид» и снегоболотоход can-am. Информации об автомобилях, на которых ездят дети Пескова, нет.