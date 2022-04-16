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В СК РФ допросят плененного в Мариуполе английского наемника

В СК РФ допросят плененного в Мариуполе английского наемника

Тема: Военная операция на Украине


19:23  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



Следственный комитет России допросит британского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следствие обязательного допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе», — сообщили в СК. Питер служил в 36-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины штурмовиком и сейчас находится в плену, уточнили в ведомстве.

Ранее в Следственном комитете заявили, что ведомство располагает данными о зарубежных военных инструкторах, которые принимали участие в подготовке украинской армии.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил систематизировать показания задержанных украинских военнослужащих, которые информируют о работе военных советников из США, Великобритании и других стран. Уточнялось, что следствие возбудило уголовное дело по факту участия в рядах наемников граждан Великобритании, США, Норвегии и Канады. В их числе был назван гражданин Великобритании Эйден Эслин.

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#Украина #военные


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По материалам: pnp.ru

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