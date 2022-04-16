В свежих трейлерах Overwatch 2 представили нового героя — Sojourn (Соерн)
Сегодня, 00:30 Вадим Карасев
Студия Blizzard планирует начать 26 апреля закрытое бета-тестирование игры Overwatch 2 на существенную аудиторию игроков, записавшихся на участие в тесте. Одним из героев, который будет доступен в ходе тестирования, станет Sojourn (Соерн). Разработчики представили героя двумя видео, которые можно посмотреть ниже.
Sojourn (Соерн) — член канадского спецназа, которая будет использовать рельсовую пушку. Ниже в ролике можно посмотреть, как новая героиня Overwatch 2 использует свои способности.
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Вместе с видео про способности Sojourn (Соерн), разработчики представили и ролик с лором новой героини.
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Напомним, что Overwatch 2 пока не имеет даты релиза.
По материалам: newxboxone