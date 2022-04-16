Валерия рассказала, как ее раздражают поклонники на отдыхе

Певица Валерия призналась, какие проблемы у нее с фигурой. Артистка заявила, что не позирует в купальнике с незнакомыми людьми. Валерия пожаловалась на невоспитанных отдыхающих. Исполнительница хитов «Самолет» и «Метелица» рассказала, что фанаты часто подходят к ней с просьбой сфотографироваться. Ее многие узнают не только в России, но и за границей. По словам поп-звезды, она соглашается позировать в общественных местах, а также с удовольствием дает автографы. Иосиф Пригожин любит фотографировать жену на различных пляжах. Однако незнакомым людям Валерия отказывает. «Бывает, что лежишь на пляже в купальнике и вдруг над тобой зависает незнакомый человек: «Можно с вами сфотографироваться?» Я должна встать, одеться – не буду же голышом фотографироваться... Могут окликнуть или даже дернуть за плечо», — пожаловалась певица.Валерия - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Многодетная мама известна стройной фигурой. И всё же звезда борется с нежелательными килограммами. Валерия утверждает, что легко избавляется от лишнего веса. «Стараюсь правильно питаться, но очень часто делаю исключения: мы ходим в рестораны, отмечаем праздники. Бывает и так, что поправляюсь, – с отдыха могу привезти два килограмма. Сразу же их сбрасываю. Пока удается», — заверила народная артистка России. 53-летняя звезда сцены ежедневно занимается йогой и различными упражнениями. Она призналась, что ей не нравится упоминание возраста. «Годы идут вперед, и вот эти цифры, конечно, раздражают. В современном мире большой акцент делается на возрасте. Раньше считалось неприличным называть возраст женщины», — цитирует Валерию «КП».