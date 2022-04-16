Возлюбленная Влада Соколовского высказалась о его изменах

Певец Влад Соколовский сыскал дурную репутацию ловеласа. Ангелина Суркова часто общается с поклонниками в соцсетях. Вот и вчера девушка ответила на ряд вопросов, касающихся личной жизни. Невеста Соколовского была откровенна и ответила даже на самые провокационные темы. В конце марта Ангелина Суркова и Влад Соколовский стали родителями. Музыкант активно помогает избраннице ухаживать за сыном и, кажется, превращается в примерного семьянина. А ведь еще относительно недавно у него была репутация ветреного парня. Напомним, что Рите Дакоте артист изменял, даже когда она носила под сердцем их первенца Мию. Поклонники беспокоятся за судьбу Ангелины. «Не боишься ли ты прошлого Влада? Не было сомнений и страха?» — спрашивают пользователи звезду Сети.Влад Соколовский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Нет, — заявила она. — Может, я вас удивлю, но никогда этого не боялась. Весь наш опыт сделал нас такими, какие мы есть сейчас. Невозможно разделить и стереть то, что якобы выбивается из придуманной идеальной картинки. Мы проходим уроки жизни каждый день, месяц, год. И наша задача — стараться не повторять тех же ошибок, чтобы иметь возможность развиваться. Мне никогда не нравилась история — «разбирать» человека: мол, что в нем так, а что не так. Он такой, какой есть, его путь совершенен, он не нуждается ни в чьей оценке». Многие также переживают, что Соколовский до сих пор не сделал ей, матери своего сына, предложение руки и сердца. «Мечтаю ли о свадьбе? Именно о свадьбе никогда не мечтала. Это правда! То, о чем я мечтала, уже случилось со мной. Я знаю, что такое любовь. Я дарю ее и с благодарностью принимаю в ответ», — ответила она на расспросы о бракосочетании. Сейчас 22-летняя Ангелина старается думать о малыше. Брюнетка признавалась, что первое время ее захватила депрессия. К счастью, ей удалось справиться с неприятными мыслями. «Я почувствовала сильную пустоту внутри, но проработала состояние и уже выровнялась», — поделилась она.