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Выяснилось, почему Пугачева с Галкиным переехали именно в Израиль

Выяснилось, почему Пугачева с Галкиным переехали именно в Израиль
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин с детьми уже второй месяц пребывают в Израиле, а точнее в Кесарии. Накануне, 15 апреля Примадонна впервые отпраздновала свой день рождения вдали от родины. Многие из поклонников советской легенды до сих пор не могут понять, почему для эмиграции Пугачева выбрала именно Израиль — жаркую страну, которая по своему климату не подходит певице по состоянию здоровья. У Аллы Борисовны проблемы с сосудами, повышенное артериальное давление и диабет, поэтому зной с такими проблемами переносится с трудом. Оказывается, земля обетованная стала новым местом жительства звездной пары, потому что здесь находится могила мамы Галкина, еврейки по национальности, которая ушла из жизни в 2004 году.  А еще именно в Кесарии обосновался брат шоумена. Тот факт, что тебя будут окружать родные люди, позволит переехавшим артистам легче перенести тягости эмиграции.
Мама Максима Галкина - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Более того, живущие в Израиле родственники делают процедуру репатриации легче, если Галкин, скажем, решит сделать гражданами Израиля и своих наследников. Плюс, именно здесь у звездной семьи есть дом, который они купили более 8 лет назад. Правда, по другим данным, особняк в Кесарии они все же арендуют. Утром 15 апреля в Сети появились слухи, что Алла Борисовна планировала дать в Кесарии концерт в честь своего дня рождения, однако вскоре представитель артистки опроверг эту новость: «Алла Борисовна не планирует устраивать концерт в честь дня рождения, поклонники сами решили какое-то мероприятие завтра устроить, фильмы показать». Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались на землю обетованную в начале марта, забрав с собой домработницу, няню и детей. Шоумен планировал дать серию концертов в семи городах Израиля, однако, продать залы полностью пока не удалось. Кстати, брат Максима Галкина, Дмитрий не раз приезжал к нему в гости в деревню Грязь и даже отпраздновал там свое 57-летие.

# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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