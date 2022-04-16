Xbox регистрирует торговую марку The Endless в новых регионах

Вадим Карасев





В декабре прошлого года появлялась информация, что компания Microsoft регистрирует торговую марку Halo: The Endless. Тогда возникали предположения, что так может называться сериал по Halo, но уже можно сделать вывод, что эти предположения были неверными.

Одним из предположений, которые тогда возникали у игроков, что The Endless — это DLC для кампании Halo Infinite. На данный момент никаких подтверждений этому нет, но Microsoft продолжает в разных регионах регистрировать торговую марку The Endless. В частности, игроки обратили внимание, что данная торговая марка (без приставки Halo) была зарегистрирована на территории Австралии в разделе «игрового программного обеспечения».





Напомним, что инсайдеры активно говорят о разработке «Королевской битвы» для Halo Infinite. Некоторые игроки предполагают, что эта королевская битва может получить название The Endless.