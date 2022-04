2 игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam за минувшую неделя

Вадим Карасев





Steam подвел итоги по выручке за прошедшую неделю — с 11 по 17 апреля. На этой неделе лидером стало игровое устройство Steam Deck, которое обошло в чарте Elden Ring, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и другие проекты.

Отметим, что на этой неделе сразу две игры из Game Pass попали в ТОП-10 Steam — это проекты Sea of Thieves и No Man’s Sky. Напомним, что игра No Man’s Sky получила крупное обновление Outlaws, с релизом которого, вероятно, и связана высокая позиция в ТОПе.

В итоге, ТОП-10 Steam с 11 по 17 апреля выглядит следующим образом:

Steam DeckELDEN RINGLEGO Star Wars: The Skywalker SagaLEGO Star Wars: The Skywalker SagaSea of ThievesValve Index VR KitCall of Duty: Black Ops 3No Man’s SkyThe Elder Scrolls Online — Crown PacksDread Hunger