Аллу Пугачеву госпитализировали в Израиле, пишут СМИ

Певица Алла Пугачева накануне отметила 73-летие в Кесарии в семейном кругу. А потом ей стало плохо, сообщает израильская пресса. Алла Пугачева является одной из самых известных певиц в России. Однако на сцене она теперь практически не выступает. Уже давно Примадонна живет в деревне Грязь с мужем Максимом Галкиным и детьми: восьмилетними Лизой и Гарри. Два года она не ездила даже на море, но недавно артистка внезапно улетела с семьей в Израиль. Она отметила, что хочет поправить здоровье. Но прошло уже два месяца, а звезда не вернулась в Россию.Алла Пугачева 15 апреля Пугачева отметила день рождения. Она впервые не стала устраивать большого праздника. Даже Галкин не показал, как ее поздравили дети. А на следующий день израильские паблики сообщили, что якобы певица попала в больницу. Вероятно, сказался стресс в связи с переездом в новую страну. Сообщения появились после дня рождения, который она впервые отметила тихо с семьей не дома. Отмечается, что у 73-летней артистки предынфарктном состояние. Однако другие подробности неизвестны, об этом пишет «Экспресс газета» со ссылкой на телеграм-канал «Немалахов». Пока Пугачева и ее представители не прокомментировали слухи. Примечательно, что ранее сама певица признавалась, что у нее проблемы с сердцем. Более того, за последние годы она очень похудела. За это ее ругала даже домработница. Поклонники с нетерпением ждут новостей от звезды и переживают за нее.