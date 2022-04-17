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Анастасия Макеева согласилась на роль с откровенными сценами

Анастасия Макеева согласилась на роль с откровенными сценами
Анна Горшкова рассказала, как уступила роль актрисе Анастасии Макеевой из-за страха что ее покажут голой. Последние годы Анна Горшкова не снимается в кино, зато звезда сериалов «Бедная Настя» и «Две судьбы» с удовольствиям вспоминает о прежних работах. Так, актриса рассказала, как Анастасия Макеева «отобрала» у нее роль. В 2004 году на экраны вышел фильм «Всадник по имени Смерть» режиссера Карена Шахназарова. Анна Горшкова сыграла в картине Зинаиду Рогозникову, но оказалось, что изначально ей предлагали другую роль. «Карен Георгиевич пригласил меня на пробы на главную героиню, которую потом сыграла Анастасия Макеева. Меня утвердили на эту роль. Однако в процессе проб весь сценарий мне не показывали, а когда я его увидела и прочитала… там было столько откровенных сцен! Мне было 20 лет, я настолько засмущалась и поняла, что не могу на это пойти. Пришла к Шахназарову, а он сказал, что я буду об этом жалеть, кстати, был абсолютно прав!» — вспомнила артистка.
Анастасия Макеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А ведь в итоге все интимные кадры режиссер из ленты вырезал! «Пришла на премьеру и каково же было мое удивления, когда не увидела на экране ни одной сцены, которая была прописана в сценарии. Вот тут я реально пожалела!» — добавила 38-летняя Горшкова. Сейчас Анна редко соглашается на съемки, да и вообще на интервью. Несмотря на то что актриса ведет закрытый образ жизни и почти не светится на мероприятиях, злопыхатели найдут повод раскритиковать звезду сериалов. «Обо мне пишут нелицеприятные вещи. Хотелось бы, чтобы уважали мое пространство. Такая безнаказанность меня раздражает — когда оклевещут, а все сходит с рук», — в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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