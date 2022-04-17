Анастасия Волочкова высказалась об отношении к хейту

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что никого не должна волновать ее личная жизнь, а только профессиональная работа. Скандальная балерина, прославившаяся эксцентричными поступками, не понимает ажиотажа вокруг своей персоны и просит публику поумерить интерес к себе. Волочкова привыкла к хейту в свой адрес, но в последнее время негатива в жизни балерины стало больше. Поэтому блондинка решила дать отпор недоброжелателям. «Добрые люди! Когда вы меня осуждаете, живете виртуально и посредством оставшегося Интернета, я занимаюсь творчеством! Приглашаю всех желающих абсолютно бесплатно в Красногорск на мой очередной благотворительный спектакль «Балерина в зазеркалье Цирка» 26-го апреля в любимый мною ДК «Подмосковье». Остаюсь для вас человеком и другом. Мои золотые, так вы приходите и посмотрите, может ли алкоголик совершать для вас так профессионально свои па? И вас не должен заботить мой образ жизни. Да, я в своей уже все сделала! Я вам всем покажу свою моду по-волочковски! И я красивая, живу, как хочу! Вам же без меня скучно, а мне без вас нет!» — отметила 46-летняя Анастасия в своем Telegram-канале.Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Волочкова признается, что смеется надо старанием некоторых недоброжелателей очернить ее. «Поймите, золотые мои, то, что вы воспринимаете всерьез и то, в каком свете вы меня пытаетесь выставить, так я над этим просто ржу! А кто-нибудь из этих добрых людей хоть раз в жизни пуанты примерил?! А вы в них станцевали все классические балеты по всему миру, как это сделала я? И, оставаясь патриотом России, я не прекращаю радовать вас своим творчеством, приглашаю на мои спектакли бесплатно, я остаюсь счастливым человеком, любимой и любящей женщиной, чего многие не могут простить. А вам не все равно ли, что я ем, пью, в обнаженном виде ли я на своем участке окунаюсь в свою, а не в вашу ледяную купель? Дорогие мои, я вас всех очень люблю! У нас пол страны бухает, а вы меня с бокалом изысканного напитка считаете алкоголиком? Это ваше право. Но пока мое писанье под мою елочку стало достоянием федеральных каналов, я многим дам прокакаться тем проектом, который я вскоре представлю! Потому что во времена всей моей жизни я на все выпады в мой адрес я всегда отвечала и отвечаю только творчеством! Считаю, что в любых ситуациях жизни мы должны объединяться и оставаться людьми!» — заключила блондинка.