Ани Лорак обидела Катю Гордон

Ведущая Катя Гордон рассказала, за что она обиделась на певицу. В прошлом Катя Гордон написала для артистки песню, которая впоследствии стала хитом. Но звездный юрист так и не дождалась от Ани Лорак публичной благодарности. За композицию от Гордон Лорак получала престижные музыкальные премии и признание поклонников. Но почему-то вклад Кати Гордон в успех Ани остался незамеченным. «Это была лучшая песня. Но золотые микрофоны и граммофоны за нее все же получила Ани Лорак. И она мне, кстати, позвонила и сказала: «Спасибо, классно!». И я за это ей благодарна. Я правда надеялась, что меня упомянут, когда будут получать приз. Сидела и ждала. Но Ани Лорак, получая «Золотой граммофон» почему-то сказала спасибо Филиппу Киркорову, как будто песню написал он. Я эту тему потом как-то стебала, проговаривала.Ани Лорак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Не то чтобы обиделась... Просто в очередной раз подумала: где-то на Западе при получении «Оскара» принято упоминать даже светотехника. А у нас отчего-то автор всегда безымянен, его прячут, им не делятся. Ну сейчас я уже спокойно отношусь к этому, мне плевать. Помню, как было приятно, когда идешь по городу, а из всех утюгов без исключения звучит песня «Забирай рай», — поделилась 41-летняя Екатерина. К слову, адвокат время от времени занимается творчеством для души и пишет песни, которые исполняет сама. «Однажды я была на ее концерте (на концерте Ани, — прим. ред.), и весь зал стабильно пел хором эту песню, чем я очень горжусь. А писали мы ее на кухне, у моего приятеля и гитариста Сережи Дворецкого. Тогда я сказала: «Серег, слушай, я пишу такие сложные песни. Давай напишу что-то очень простое». Песню я пишу быстро, не вымучиваю ничего, просто ловлю мелодию и накидываю текст. Вероятно, я самый быстропишущий автор в России. Я могу написать и за минуту, не шучу. Ну, возможно, мне понадобится еще минут пять, чтобы вычистить текст. А если я не пишу песню быстро, то она точно не склеится и не получится. Потому что все эти зарисовки, которые надо доделывать, обычно у меня не случались. Так вот, написали ее на кухне, потому что мне просто захотелось написать что-то понятное, запоминающееся, так и вышло», — призналась Гордон в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.