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Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет сейчас в ее доме

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой рассказала, кто живет сейчас в ее доме
Любимая домработница Аллы Пугачевой, Людмила Дороднова поддерживает отношения с артисткой более 30 лет и в курсе последних событий ее жизни. Пока Алла Борисовна с супругом и детьми находится в Израиле, ее замок в Грязи и дача остались без хозяев. Однако о продаже недвижимости пока не может быть и речи — там сейчас проживают родственники Примадонны. По крайней мере, так говорит ее бывшая домработница и близкая приятельница семьи, Людмила Дороднова. «На даче теперь живет внук Никита вместе с женой Аленой. Личный повар ее так там и остался. Самой Аллы нет, поэтому и следить за порядком на участке некому. Никто же не контролирует… А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать», — передает «МК» слова экс-домработницы Пугачевой.
Алла Пугачева с внуком Никитой Пресняковым Совсем недавно Примадонне исполнилось 73 года. День рождения она отмечала в Кесарии и, как говорят, по еврейским традициям: зажигаются две субботние свечи, подумать о хорошем, а затем собраться за столом в кругу близкой компании. По словам Людмилы Дородновой, Алла Борисовна праздники очень любит и всегда отмечает их всей дружной семьей. «Я на первых этапах работы с Аллой всегда рядом была. Готовила блюда ко дню рождения, а потом у нее появился повар из Питера. В последнее время дни рождения Алла справляла в Истре, на даче. Она же рестораны не особо любит, предпочитает, когда празднуют дома… Среди близких. У Аллы собирались музыканты, артисты», — вспоминает Людмила. Саму Людмилу Дороднову знает весь шоу-бизнес и ласково называют Люсей. После развода Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым она ушла работать к королю поп-эстрады, что сильно удивило всех знакомых Дородновой - ведь казалось, что женщины уже никогда не смогут существовать друг без друга. К тому же, Люся сама неоднократно заявляла: так сильно привязалась к семье артистки, что даже считает ее наследников своими родными детьми.
Людмила Дороднова Однако сейчас, признается Людмила, общение они уже не поддерживают. С праздниками она поздравляет певицу только публично, а про Максима Галкина практически ничего не знает. «Мне вроде как… Незачем. Но я знаю точно, если вдруг мне нужно позвонить ей — то без проблем. Случались разные ситуации, Алла всегда помогала. А без дела звонить? Зачем? Тем более Алла не из тех, кто будет без дела с тобой трепаться, то да се. Если есть вопрос, набираю ей. Нет — не стану звонить», — говорит Люся. Конечно, Людмила следит за своей экс-начальницей. Она считает, что последнее время Примадонна слишком уж увлеклась косметологией и похудением. «По мне лучше не надо было так делать! Видите ли, сейчас же все хотят быть молодыми, красивыми. Но, когда доходит до такой худобы… Мне как-то не очень спокойно», —переживает Люся.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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