«Денежные» мужские имена, которые привлекают богатство

Вадим Карасев

Имя имеет огромное значение. Оно издает вибрации, с его помощью можно запросто усилить лучшие черты характера, а также стать магнитом для денег. Нумерологи поделились своими знаниями и рассказали о том, какие имена способны притягивать деньги. Эти советы пригодятся как родителям, так и взрослым людям, которые стремятся повысить свои заработки.

Мужчины ассоциируются с силой, мужеством, успехом и мудростью. Соответствовать таким критериям не всегда просто, и родители новорожденных мальчиков могут упростить задачу для своих отпрысков. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать имена, созвучные денежным вибрациям, чтобы в будущем у мужчины не было финансовых трудностей, долгов и проблем с поиском престижной должности.

Имена с буквами «Д», «Ф», «Р», «И»

Эти буквы буквально символизируют успех. «Д» — достаток, «Ф» — финансы, «Р» — роскошь, «И» — изобилие. Чем больше таких букв в имени мужчины, тем проще им будет достичь процветания в раннем возрасте. Также можно назвать ребенка именем, начинающимся на одну из этих букв. Ими могут быть: Дмитрий, Филипп, Родион, Игорь.

Выбор может быть и иным: значение имени также играет роль, а значит, можно назвать ребенка или порадоваться за себя, если имя:

Вячеслав — славный, успешный;Александр — завоеватель;Кирилл — господин;Петр — надежный.

Имена Родомир, Добродар также станут источником успехов, ведь в обоих случаях в них присутствует по две буквы «Р» и «Д».

Нумерологический расчет для имен финансовой удачи

Узнать о том, будет ли имя «денежным», можно благодаря точному нумерологическому расчету. Здесь все просто: имя по буквам сравнивается с таблицей, а результат сводится к однозначному числу. Денежные имена принадлежат к цифрам 6, 7, 8. Именно эти числа обладают финансовой аурой и буквально притягивают финансовый поток. Не давая ему ослабнуть.





К примеру, имя мужчины: Роман. Каждую букву сравнивают с таблицей получают простой пример: 9+7+5+1+6=28=2+8=10=1. Единица — не лучшая цифра для привлечения денежного изобилия.

Имя Егор, напротив, обладает притяжением. Пример складывается из следующих цифр, соответствующих буквам по порядку: 6+4+7+9=26=2+6=8. Восьмерка — одна из денежных цифр, которая зацикливает финансовый поток в знак бесконечность, суля своему хозяину лавры почета, уважения и достатка.

Другие денежные имена

Мужские имена могут олицетворять само богатство, ведь заключенный в них смысл может напрямую указывать на благополучие. Оскар — крупнейшая и престижная награда, станет прекрасным именем для малыша. Глеб — любимец Богов, буквально обречен быть успешным. Франк — имя говорит само за себя и намекает на иностранную валюту.

Обладатели следующих имен также имеют все шансы на успех в денежной сфере: Златан (золотой), Иосиф (приумножающий прибыль), Осип (богатство), Эдвард (процветающий). Имя играет огромную роль, поэтому так важно не ошибиться, называя долгожданного малыша.