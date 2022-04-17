Фигурист Евгений Семененко ударился головой об лед и не смог подняться. В сети обсуждают качество льда на шоу Плющенко

Вадим Карасев

16 апреля на ледовом шоу Евгения Плющенко "Союз чемпионов" в Санкт-Петербурге фигурист Евгений Семененко упал в момент выполнения четверного прыжка и сильно ударился головой об лед.

На попавших в сеть видеозаписях видно, что после страшного падения фигурист был дезориентирован и не понимал, что происходит. Он несколько раз пытался подняться на ноги, но в конце концов рухнул прямо на зрителей в первом ряду. Прибывшие на место происшествия врачи экстренно доставили Семененко в больницу.





Тренер фигуриста Алексей Мишин рассказал о его текущем состоянии корреспонденту "Чемпионата".

Сегодня уже разговаривал с Евгением. Врачи сделали МРТ. Повреждений внутри черепной коробки пока не обнаружено. Просто диагностируют сильное сотрясение мозга. Сейчас, как больной себя чувствует, а он чувствует себя лучше — врачебная тайна. Давайте такими фразами обойдемся.

Супруга Плющенко, продюсер Яна Рудковская, передала волнующимся поклонникам сообщение от спортсмена.

Женя уже общается с врачами. Проходит полное обследование. Он на контроле у главного врача больницы. Он передает всем вам привет и благодарит за то, что за него переживаете.





Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева пожелала фигуристу здоровья.

Евгений, выздоравливай! Молюсь, чтобы у тебя все было хорошо! Ты нам нужен,

— написала она в соцсетях.





Евгения Медведева

На фоне случившегося в сети стали обсуждать сомнительное качество льда в Ледовом дворце. По телеграм-каналам распространились другие видео, сделанные во время шоу, на которых отчетливо видно, как из-под коньков Александры Трусовой летят брызги, а Вероника Жилина упала примерно в том же месте, что и Семененко, после чего с ее платья также падали капли воды. Многие отметили "урезанный" размер ледовой площадки с целью вместить больше зрителей.





Илья Авербух

Однако, по мнению призера Олимпийских игр в танцах на льду Ильи Авербуха, искать виноватых в произошедшем не стоит.

Я считаю, что это абсолютно несчастный случай. Конечно, в любом спорте и в ледовых шоу в том числе спортсмены показывают сложнейшие элементы. Это риск. Но это не могло произойти не из-за чего, кроме как ошибки в исполнении прыжка. Я бы не искал здесь виноватых. Мои слова поддержки и тренерам Жени Семененко, и Евгению Плющенко, Яне Рудковской,

— сказал Авербух корреспонденту "Чемпионата".

18-летней Евгений Семененко считается одним из самых перспективных фигуристов России. Ему уже представилась возможность защищать честь страны на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Медалей спортсмен не заработал, но вошел в десятку лучших фигуристов. Алексей Мишин объяснил, что достичь лучшего результата его подопечному помешали проблемы со спиной.

Ольга Петелина