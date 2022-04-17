Филипп Киркоров высказался в поддержку арестованного на Украине Медведчука. Ему ответила Оля Полякова

Вадим Карасев

Филипп Киркоров, который с момента начала военной спецоперации на Украине никак ее не комментировал, опубликовал в соцсетях пост в поддержку арестованного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука, известного близкими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

А теперь, европейские политики, посмотрите что происходит в Украине? Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон, бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про Вашу политику? Так почему вы допускаете это в Украине?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— написал артист.

Человеческое отношение.. Для меня — это высшая и непоколебимая ценность, качество, требование. Пытки, физические и моральные унижения — неприемлемы. Вне зависимости от позиции или контекста дня. Никто не может быть осужден без решения справедливого законного суда.





В заключение Киркоров обратился к европейским политикам с требованием "немедленно вывести из подвалов СБУ (Служба безопасности Украины. — Прим. ред.) всех людей и провести независимое расследование".

Филипп Киркоров молчал, когда была истерия вокруг операции на Украине. Не выходил на связь, когда Лазарев в припадке сносил инста (Instagram, принадлежат Meta, которая признана в России запрещенной экстремистской организацией. — Прим. ред.), а в Баскова летели камни. Сидел спокойно на съемках с Региной Тодоренко, когда... да много чего было, все-таки молчал Филипп с 22 февраля. Отец в реанимации, на носу юбилейные концерты в Кремле, а он ни строчки. И вот триумфально возвращается в запрещенную сеть, чтобы обратиться к европейским властям и вступиться за "старшего друга" Виктора Медведчука. Теперь мы видели все,

— прокомментировал отповедь Киркорова телеграм-канал "Только никому".





Виктор Медведчук

Украинская певица Оля Полякова, которая некогда была дружна с Киркоровым, записала в ответ на его заявление эмоциональное обращение.

Филипп, я так долго ждала, когда же ты нарушишь молчание. Почти два месяца я думала, когда ты проявишься и с чем. И тут ты пишешь этот текст, где поддерживаешь Медведчука. <...> Человека, который напрямую причастен ко всем ужасам, которые свалились на мою страну. <...> А украинский народ, который носил тебя на руках, набивал тебе залы, пел твои песни, обожал тебя. Тебе их не жалко?

Артистка также припомнила Киркорову, что он "подставил" ее на совместном выступлении в Дубае в прошлом году.

Год назад ты меня подставил, когда пригласил на выступление в Дубае. И из концерта устроил фарс дружбы и объединения наших народов. Толкал речи, махал флагами. Я тогда промолчала, смалодушничала, оправдывала тебя. Думала, что это ты по искренности, по незнанию. Нет. Ты все понимал. Ты все понимал тогда и все понимаешь сейчас.

Полякова добавила, что ей стыдно из-за того, что она искала дружбы с Киркоровым и равнялась на него, однако она "извлекла урок".

На Украине Медведчук подозревается в госизмене. Ранее его поместили под домашний арест, но после начала спецоперации он сбежал. 12 апреля стало известно о его задержании. Суд арестовал имущество семьи Медведчука, а вскоре президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять арестованного на украинских пленных, но в министерстве внутренних дел страны сочли, что сначала нужно судить его и получить все необходимые показания.

Ольга Петелина