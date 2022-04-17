Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет

Вадим Карасев

17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась традиционная Пасхальная служба, которую посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон, впервые взяв с собой старших детей, Джорджа и Шарлотту.













Кроме них королевскую семью представляли принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери, Зара Тиндалл и принц Эдвард со своими семьями.





Принцесса Евгения и Питер Филлипс с дочерьмиГраф и графиня Уэссекские с дочерьюЗара Тиндалл с семьей

Принц Чарльз с супругой Камиллой не присутствовали. Также впервые за 50 лет правления службу пропустила Елизавета II. Ранее представитель дворца сообщил, что из-за проблем с мобильностью королева Великобритании начнет отказываться от участия в некоторых мероприятиях. В последний раз она появлялась на публике 29 марта на поминальной службе, посвященной ее покойному супругу герцогу Эдинбургскому.

Однако на днях с королевой смогли встретиться принц Гарри и Меган Маркл, которые прилетели в Великобританию, прежде чем отправиться в Нидерланды, где сейчас проходят основанные герцогом Сассекским "Игры непобежденных".

Гарри и Меган уже выступили на торжественной церемонии открытия и встретились с участниками турнира, а сегодня они посетили некоторые из игр, включая матч по волейболу.





Меган Маркл и принц Гарри





Напомним, что соревнования Invictus Games имеют особое значение для герцогов Сассекских, ведь именно на одной из игр турнира в Торонто в 2017 году они впервые официально вышли вместе в свет как пара.

Ольга Петелина