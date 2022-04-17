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Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет

Герцоги Кембриджские вместе со старшими детьми посетили Пасхальную службу. Королева пропустила ее впервые за 50 лет

17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоялась традиционная Пасхальная служба, которую посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон, впервые взяв с собой старших детей, Джорджа и Шарлотту.




Кроме них королевскую семью представляли принцесса Йоркская Евгения, Питер Филлипс и его дочери, Зара Тиндалл и принц Эдвард со своими семьями.


Принцесса Евгения и Питер Филлипс с дочерьми
Граф и графиня Уэссекские с дочерью
Зара Тиндалл с семьей

Принц Чарльз с супругой Камиллой не присутствовали. Также впервые за 50 лет правления службу пропустила Елизавета II. Ранее представитель дворца сообщил, что из-за проблем с мобильностью королева Великобритании начнет отказываться от участия в некоторых мероприятиях. В последний раз она появлялась на публике 29 марта на поминальной службе, посвященной ее покойному супругу герцогу Эдинбургскому.

Однако на днях с королевой смогли встретиться принц Гарри и Меган Маркл, которые прилетели в Великобританию, прежде чем отправиться в Нидерланды, где сейчас проходят основанные герцогом Сассекским "Игры непобежденных".

Гарри и Меган уже выступили на торжественной церемонии открытия и встретились с участниками турнира, а сегодня они посетили некоторые из игр, включая матч по волейболу.


Меган Маркл и принц Гарри


Напомним, что соревнования Invictus Games имеют особое значение для герцогов Сассекских, ведь именно на одной из игр турнира в Торонто в 2017 году они впервые официально вышли вместе в свет как пара.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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