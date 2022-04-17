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Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99

Игру Axis Football 2021 для Xbox сейчас можно купить за $0,99


Последняя часть серии Axis Football — игра Axis Football 2021 сейчас продается в Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S со скидкой в 97% от своей первоначальной цены. При этом, стоимость снижена для всех игроков — ее можно купить за $0,99 вместо $29,99, как эта игра стоит в обычное время.

Отметим, что в российской версии Microsoft Store игра Axis Football 2021 отсутствует в продаже. Ее можно купить в других регионах, например, в США. Проект не имеет русской локализации.

Axis Football 2021

Axis Football 2021 возвращается с множеством новых улучшений игрового процесса
Перейти в Microsoft Store

Axis Football 2021 — это симулятор американского футбола с элементами менеджмента. Релиз игры состоялся в сентябре 2021 года.


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По материалам: newxboxone

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