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Информацию о маркированных животных предлагают вносить в единую базу

Информацию о маркированных животных предлагают вносить в единую базу

00:37  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 19919-8



Правительство предлагает вносить информацию о маркированных сельскохозяйственных животных в единую базу. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно документу, данные будут содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Выбирать тип маркировки будут сами владельцы, а учетом животных займутся уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы, или аттестованные специалисты. По мнению авторов, изменения позволят специалистам ветеринарной службы оперативно выявлять источники инфекций среди животных.

Сейчас маркирование и учет крупного рогатого скота проводят в 79 субъектах страны, в 41 субъекте учет осуществляется в электронном виде, говорится в пояснительной записке.

Маркировку сельскохозяйственных животных хотят сделать обязательной


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.



#животные #маркировка #сельское хозяйство


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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