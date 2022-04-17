Информацию о маркированных животных предлагают вносить в единую базу

00:37 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 19919-8

Правительство предлагает вносить информацию о маркированных сельскохозяйственных животных в единую базу. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно документу, данные будут содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. Выбирать тип маркировки будут сами владельцы, а учетом животных займутся уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы, или аттестованные специалисты. По мнению авторов, изменения позволят специалистам ветеринарной службы оперативно выявлять источники инфекций среди животных.

Сейчас маркирование и учет крупного рогатого скота проводят в 79 субъектах страны, в 41 субъекте учет осуществляется в электронном виде, говорится в пояснительной записке.

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