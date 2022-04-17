Инвесторов хотят привлекать для строительства зооприютов

00:17 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 68181-8

Приюты для животных предлагают разрешить строить в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Законопроект подготовили парламентарии от фракции «Единая Россия»: заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, депутаты Александр Хинштейном и Владимир Бурматов. В пояснительной записке они отметили, что во многих субъектах либо отсутствуют приюты для животных, либо их недостаточно. Кроме того, в некоторых регионах недостаточно средств на обеспечение деятельности приютов для животных.

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«Считаем, что привлечение частных инвестиций для решения задач гуманного обращения с животными без владельцев посредством строительства приютов для животных можно считать весьма перспективным», — указали разработчики инициативы.

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#животные #инвестиции

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