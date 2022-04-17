Экс-супруг Юлии Высоцкой рассказал об их браке

Бывший муж актрисы Юлии Высоцкой, Анатолий Кот раскрыл подробности их семейной жизни. Юлию Высоцкую зрители лучше всего знают по ролям в фильмах ее мужа Андрея Кончаловского и кулинарным программам на телевидении. Она прочно заняла нишу и может не беспокоиться о своем будущем. А вот на заре карьеры ей приходилось идти на всяческие хитрые уловки, чтобы получить работу. Она даже решилась на фиктивный брак со своим однокурсником Анатолием Котом, когда рисковала не получить работу в одном из белорусских театром из-за отсутствия гражданства этой страны.Анатолий Кот Хорошо, что рядом с ней оказался холостой и понимающий коллега, который решил помочь девушке, предложившей ему заключить спешный фиктивный брак. «Мы посмеялись и пошли расписываться. Мы однокурсники, мы друзья. У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — пустился в откровения Анатолий Кот в программе «Судьба человека». Это уже потом Высоцкой повезло оказаться с известным режиссером в одном лифте и суметь пробудить его чувства за время короткого путешествия между этажами. Ее нисколько не смутила ни разница в возрасте в 36 лет, ни то, что в тот момент Кончаловский был женат. Как признавался позже сам мэтр кинематографа, в постели они оказались уже спустя полтора часа после знакомства.