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Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 19-22 апреля + Game Pass

Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 19-22 апреля + Game Pass


На следующей неделе, с 19 по 22 апреля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S выйдет больше 10 новинок, плюс игра Chernobylite получит оптимизацию до консолей нового поколения. Действительно крупных и массово ожидаемых релизов не запланировано, но есть несколько проектов, которые могут быть интересны поклонникам определенных жанров.

В частности, на следующей неделе выходит новая часть MotoGP — игра MotoGP 22. Впервые в серии, в MotoGP 22 появится локальный мультиплеер, то есть игроки смогут играть вместе в режиме разделенного экрана на одной консоли. Кроме того, заявлено, что MotoGP 22 станет полностью кроссплатформенным проектом. Игра выходит 21 апреля.


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Еще один интересный релиз следующей недели — это игра Lumote: The Mastermote Chronicles, которая точно понравится любителям необычных головоломок. Проект ранее выходил в Steam в базовой версии Lumote, но после его убрали их продажи, а 21 апреля он вернется в цифровые магазины в доработанном варианте Lumote: The Mastermote Chronicles.

В целом, список релизов на неделю с 19 по 22 апреля, выглядит следующим образом:



Winter Ember (19 апреля)



Catana (20 апреля)



Crushborgs (20 апреля)



Liberated: Enhanced Edition (20 апреля)



Chernobylite: Enhanced Edition (21 апреля) — оптимизация до Xbox Series X | S



Anuchard (21 апреля)



Deck Of Ashes (21 апреля)



Hot Wheels Unleashed: Monster Trucks DLC (21 апреля)



Lumote: The Mastermote Chronicles (21 апреля)



MotoGP 22 (21 апреля)



orbit.industries (21 апреля)



Ayo The Clown (22 апреля)



Ganryu 2: Hakuma Kojiro (22 апреля)



LIT: Bend The Light (22 апреля)



Mokoko X (22 апреля)

Game Pass

Что касаемо релизов в Game Pass на следующей неделе — пока о них нет никакой информации. Ожидается, что Microsoft во вторник, 19 апреля, объявит список игр, которые пополнят подписку во второй половине месяца.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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