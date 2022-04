Эти 14 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 19-22 апреля + Game Pass

На следующей неделе, с 19 по 22 апреля, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S выйдет больше 10 новинок, плюс игра Chernobylite получит оптимизацию до консолей нового поколения. Действительно крупных и массово ожидаемых релизов не запланировано, но есть несколько проектов, которые могут быть интересны поклонникам определенных жанров.

В частности, на следующей неделе выходит новая часть MotoGP — игра MotoGP 22. Впервые в серии, в MotoGP 22 появится локальный мультиплеер, то есть игроки смогут играть вместе в режиме разделенного экрана на одной консоли. Кроме того, заявлено, что MotoGP 22 станет полностью кроссплатформенным проектом. Игра выходит 21 апреля.

Еще один интересный релиз следующей недели — это игра Lumote: The Mastermote Chronicles, которая точно понравится любителям необычных головоломок. Проект ранее выходил в Steam в базовой версии Lumote, но после его убрали их продажи, а 21 апреля он вернется в цифровые магазины в доработанном варианте Lumote: The Mastermote Chronicles.

В целом, список релизов на неделю с 19 по 22 апреля, выглядит следующим образом:

Winter Ember (19 апреля)Catana (20 апреля)Crushborgs (20 апреля)Liberated: Enhanced Edition (20 апреля)Chernobylite: Enhanced Edition (21 апреля) — оптимизация до Xbox Series X | SAnuchard (21 апреля)Deck Of Ashes (21 апреля)Hot Wheels Unleashed: Monster Trucks DLC (21 апреля)Lumote: The Mastermote Chronicles (21 апреля)MotoGP 22 (21 апреля)orbit.industries (21 апреля)Ayo The Clown (22 апреля)Ganryu 2: Hakuma Kojiro (22 апреля)LIT: Bend The Light (22 апреля)Mokoko X (22 апреля)

Что касаемо релизов в Game Pass на следующей неделе — пока о них нет никакой информации. Ожидается, что Microsoft во вторник, 19 апреля, объявит список игр, которые пополнят подписку во второй половине месяца.