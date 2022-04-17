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Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля

Эти 4 игры покинут Game Pass во второй половине апреля


На следующей неделе Microsoft объявит об играх, которые станут доступны в подписке Game Pass во второй половине апреля. А уже сегодня в приложении Game Pass на мобильных устройствах отображаются игры, которые покинут подписку до конца месяца.

Об одной из этих игр было известно заранее — уже завтра, 18 апреля, из Game Pass удалят F1 2019. Кроме того, в конце месяца, 30 апреля, удалят еще и эти 3 игры:



Streets of Rage 4



Outlast 2



Cricket 19

Все указанные игры покинут подписку Game Pass на Xbox и PC. У игроков остается 2 недели, что сыграть в указанные три проекта по подписке Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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