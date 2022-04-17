Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу

Актриса Юлия Зимина поделилась фото подросшей дочери, которой сегодня исполнилось 7 лет. Ведущая Первого канала Юлия Зимина, ставшая известной после съемок в сериале «Кармелита», поделилась в микроблоге редким снимком дочери Симоны или Серафимы. Семнадцатого апреля у малышки день рождения, и звездная мама в честь этого события решила показать, как сейчас выглядит ее дочка.Дочь Юлии Зиминой - Симона «Лучшее, что я сделала!♥️Доченька,с днем рождения!Я тебя люблю, Симончик♥️!», — написала под фото Юлия Зимина. Со снимка смотрит очаровательная малышка Симона, которая явно унаследовала красоту от своей мамы Юлии Зиминой. Симоне исполнилось семь лет, у девочки длинные волосы и выразительные темные глаза.Дочь Юлии Зиминой - Симона Подписчики Юлии Зиминой присоединились к поздравлениям. В их числе ведущая программы «Давай поженимся!» Первого канала, актриса Лариса Гузеева. «Мою чудесную, красивую, талантливую девочку с Днём Рождения! Расти большой- не будь лапшой!😍🎂🤸‍♂️😻😻😻», — написала в комментариях Лариса Гузеева.