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Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу

Юлия Зимина показала подросшую дочку - именинницу
Актриса Юлия Зимина поделилась фото подросшей дочери, которой сегодня исполнилось 7 лет. Ведущая Первого канала Юлия Зимина, ставшая известной после съемок в сериале «Кармелита», поделилась в микроблоге редким снимком дочери Симоны или Серафимы. Семнадцатого апреля у малышки день рождения, и звездная мама в честь этого события решила показать, как сейчас выглядит ее дочка.
Дочь Юлии Зиминой - Симона «Лучшее, что я сделала!♥️Доченька,с днем рождения!Я тебя люблю, Симончик♥️!», — написала под фото Юлия Зимина. Со снимка смотрит очаровательная малышка Симона, которая явно унаследовала красоту от своей мамы Юлии Зиминой. Симоне исполнилось семь лет, у девочки длинные волосы и выразительные темные глаза.
Дочь Юлии Зиминой - Симона Подписчики Юлии Зиминой присоединились к поздравлениям. В их числе ведущая программы «Давай поженимся!» Первого канала, актриса Лариса Гузеева. «Мою чудесную, красивую, талантливую девочку с Днём Рождения! Расти большой- не будь лапшой!😍🎂🤸‍♂️😻😻😻», — написала в комментариях Лариса Гузеева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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