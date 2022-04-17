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Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет на Xbox

Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет на Xbox


Студия Fireline Games анонсировала игру Fueled Up, которая позиционируется, как «кооперативный проект для вечеринок». Игра появится в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

Fueled Up — это игра, где совместными усилиями предстоит спасать космический корабль. Игроки в команде до 4 человек (поддерживается, как локальный, так и онлайн мультиплеер) будут заправлять, чинить и направлять корабль, чтобы спастись от космического осьминога. Основная задача в каждой миссии — вернуться на базу, но будут и дополнительные цели.

Ниже можно посмотреть геймплей Fueled Up в рамках дебютного трейлера.


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По материалам: newxboxone

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