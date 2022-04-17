Кооперативная игра Fueled Up про спасение космического корабля выйдет на Xbox

Вадим Карасев





Студия Fireline Games анонсировала игру Fueled Up, которая позиционируется, как «кооперативный проект для вечеринок». Игра появится в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

Fueled Up — это игра, где совместными усилиями предстоит спасать космический корабль. Игроки в команде до 4 человек (поддерживается, как локальный, так и онлайн мультиплеер) будут заправлять, чинить и направлять корабль, чтобы спастись от космического осьминога. Основная задача в каждой миссии — вернуться на базу, но будут и дополнительные цели.

Ниже можно посмотреть геймплей Fueled Up в рамках дебютного трейлера.

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