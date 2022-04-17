Кристина Орбакайте показала редкое фото с отцом - именинником

Певица Кристина Орбакайте накануне поздравила звездную маму с 73-летием, а сегодня день рождения отмечает ее отец Миколас Орбакас. Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Ее воспитала Алла Пугачева. Благодаря легендарной певице она часто еще в юном возрасте оказывалась на фестивалях и за кулисами концертов. Теперь Кристина и сама знаменитая артистка. Она не только поет, но и играет в кино. Не так давно певица устроила гастроли в России, выступив в ряде городов. А вот 15 апреля она в соцсети поздравила маму, которая находится в Израиле, с 73-летием. А 16 апреля отмечает день рождения ее папа Миколас Орбакас. Он был первым мужем Аллы Борисовны. С цирковым артистом она прожила четыре года.И даже спустя время певица тепло отзывается о бывшем возлюбленном, вспоминая, как они отдыхали вместе в другой стране в доме Орбакаса.Миколас Орбакас и Алла Пугачева - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Кристина опубликовала редкий кадр из детства, где папа держит ее на руках на утреннике. Тогда она была еще совсем маленькой.Миколас Орбакас с дочерью Кристиной «С Днём Рождения, Папуля! Помню, ты взял меня на «Новогоднюю Ёлку»❤️» — написала звезда в своем Телеграм-канале. Поклонники отметили, что ее папа очень красивый. Ему исполнилось 77 лет. Примечательно, что Пугачева потом была в браке с кинорежиссером Александром Стефановичем, а также продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым. Но только в 2011 голу певица заключила брак с Галкиным. Теперь у Кристины подрастают брат и сестра — двойняшки Лиза и Гарри, которых родила суррогатная мать.