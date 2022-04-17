Ксения Бородина выгнала мужа из постели

Ведущая Ксения Бородина возмущена, что экс-супруг обсуждает расставание с ней. 41-летний Курбан Омаров обидел бывшую жену и ее нового бойфренда. 39-летняя Ксения Бородина резко отреагировала на едкие высказывания бизнесмена. Блогер утверждает, что теледива закрутила роман с его другом, бизнесменом Трофимом Симищенко. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» высмеивает тайные встречи возлюбленных. Курбан даже заявил, что у него есть видеодоказательства того, что Ксения изменяла ему с другом еще будучи в браке. Сегодня Омаров опубликовал снимок из ресторана. На фото за столиком расположился Трофим и девушкой, по типажу похожей на Бородину. «Ты, наверно, ей рассказывал, что с Бородиной спишь? Теперь тебе не дадут на Гелендвагене ездить», — прокомментировал кадр Курбан.Ксения Бородина с бывшим мужем Ведущая шоу «Перезагрузка» не стала отмалчиваться. Ксения резко отреагировала на очередную издевку бывшего мужа. Телезвезда упрекнула его в том, что именно она помогла ему выбиться в люди и обрести много поклонников. «Я считаю, что самым неблагодарным людям удача никогда не улыбнется! Людям, которые только за счет других всю жизнь хоть что-то из себя представляли! У тебя аккаунт на четыре миллиона, который сделала я! 36-лайковый! Теперь плыви сам в этой дырявой лодке и скажи спасибо, что была в твоей жизни!» — эмоционально высказалась Бородина. Ксения отметила, что Курбан должен поблагодарить ее за рождение и воспитание дочери. Звезда подчеркнула, что именно ради Теоны старается не критиковать ее отца. Финалистка шоу «Ледниковый период» попросила Омарова перестать затрагивать личную жизнь и отпустить ее. «Спасибо за дочь скажи, за воспитание, за вклад в нее и развитие! Потому что твои копейки и игрушки — это не воспитание! Я молчу год ради нее! Тебе так интересна моя постель?! Я тебя выгнала из нее год назад! Прекрати меня обсуждать — это выглядит странно!» — заключила Ксения.