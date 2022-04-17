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Ксения Собчак высказалась о богачах

Ксения Собчак высказалась о богачах
Ведущая и журналистка Ксения Собчак возмущена поведением людей. После возмущенной отповеди из Подмосковья, записанной на фоне обвинений в получении израильского гражданство и намерении навсегда покинуть Россию, Ксению Собчак снова заметили в международном терминале аэропорта Домодедово. Даже, якобы, она пыталась вывезти крупную сумму денег. Слухи эти, впрочем, ничем не подтверждены, а сама Ксения утверждает, что по заграницам мотается исключительно по работе, чтобы выдавать своим подписчикам уникальный контент. Так недавно дочь первого мэра Санкт-Петербурга рассказала о российских богатеях, лишившихся сейчас всего нажитого непосильным трудом. А теперь принялась их жалеть, опубликовав пространный пост на фоне своей фотографии в гриме клоуна в соцсети, признанной экстремистской и запрещенной на территории России.
Ксения Собчак «Но вы просто вдумайтесь. Богатых нигде и никто не любит. Ни в одной стране. Это факт. Богатство, любое, даже абсолютно прозрачное и честное всегда вызывает зависть. Это человеческая природа. И если вы живете в однушке и завтра прочитаете про крушение империи и банкротство условного Уоррена Баффетта, вам почему-то станет на секундочку легче. За всех говорить не буду, но психология доказывает, что в основном дела обстоят именно так»,  — со знанием дела рассуждает журналистка. По ее мнению, вполне справедливо, что у кого-то миллиарды, а кому-то светит всю жизнь существовать впроголодь на пособие, формируемое как раз на налоги, отчисляемые богатыми в пользу государства. Зато они могут вообще не работать.  И потому кормильцев-олигархов следует защищать на законодательном уровне. А вот лишать их честно заработанного незаконно, считает Ксения, продавшая в начале марта, опять же по слухам, апартаменты в центре столицы почти за миллиард рублей по курсу на день продажи. Теперь, правда, 10,3 млн долларов подешевели почти на 200 миллионов рублей, но кто сказал, что тратить их собираются в нашей стране.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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