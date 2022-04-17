МакSим после длительного перерыва выступит с сольным концертом

Певица МакSим (Марина Максимова) с июня 2021 года тяжело болела и только теперь возвращается на сцену. Летом она даст сольный концерт. Лето 2021 года выдалось для МакSим тяжелым — в июне ее госпитализировали с пневмонией, затем она долгое время находилась в коме. Но, как настоящий боец стремилась к жизни, к тому чтобы вернуться в сознание. И это случилось — МакSим пришла в себя и начала восстанавливаться после комы. В декабре она впервые появилась на публике, посетив «Золотой граммофон». Процесс реабилитации также показал бойцовские качества МакSим. Певица быстро восстанавливается и совсем недавно она порадовала отличной новостью: вскоре состоится ее сольный концерт — первый после болезни. Возвращение МакSим состоится 17 июня в Зеленом театре ВДНХ. Именно здесь, на открытом воздухе, певица даст свой первый после длительного перерыва концерт.Максим МакSим порадует зрителей своими хитами, написанными на протяжении творческой карьеры. Артистка признается, что отчетливо ощущала поддержку миллионов людей во время болезни — и теперь, спустя почти год после победы над недугом, хочет выразить всем свою искреннюю благодарность. Слово «Спасибо» станет главным на этом мероприятии, которого так долго ждали — и не случайно предстоящий концерт так и будет называться: «Спасибо». Напомним, МакSим — певица, музыкальный продюсер, автор и исполнитель песен. Ее творчество принесло ей более 90 наград. Сингл «Спасибо», который был представлен певицей в феврале 2021 года, продержался в хит-параде «Русского радио» 36 недель подряд.