Медведев: Дефолт России может обернуться дефолтом Европы

19:19 Автор: Руслан Грудцинов

Дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйнен о том, что дефолт России является вопросом времени.

«Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России», — написал Медведев.

По его словам, дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы, потому что финансовая система ЕС «не вполне устойчива, доверие людей падает». «И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», — отметил зампред Совбеза.

В этом случае европейцы столкнутся с гиперинфляцией и наплывом беженцев, считает Медведев. «Ждите мощной благодарности рядовых европейцев за гиперинфляцию, которую уже не спишешь на злобных русских, за отсутствие элементарных продуктов в магазинах и за наплыв беженцев, который спровоцирует волну насильственной преступности похлеще албанской», — заявил он. Тогда, считает Медведев, «брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику». «А то на улицах ухоженных европейских городов будут гореть вонючие костры из шин во славу героев Майдана и Великоï Перемоги над €вропою!» — написал он.

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11 апреля министр финансов Антон Силуанов заявил, что западные страны стараются искусственно создать «рукотворный дефолт». Глава Минфина сообщил, что Россия обратится в суды, если страны Запада попытаются объявить ей дефолт. Он назвал дефолт ударом по имиджу страны и предсказал, что Запад постарается всеми силами реализовать его.

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