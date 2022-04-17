Microsoft дарит 3 месяца Game Pass игрокам в Halo, Forza и Age of Empires IV

Вадим Карасев





Компания Microsoft запустила акцию, которая должна привлечь новых пользователей к подписке Game Pass для PC. По условиям акции, игроки, которые играли в прошлогодние проекты Xbox Game Studios (Halo Infinite, Forza Horizon 5, Age of Empires IV) в период до 28 февраля 2022 года, могут получить бесплатно подписку на 3 месяца PC Game Pass. Естественно, бесплатную подписку предлагают только игрокам, которые никогда не были подписаны на Game Pass.

Чтобы получить бесплатную подписку, нужно перейти на специальную страницу на официальном сайте Microsoft. Далее авторизоваться на ней и выполнить проверку на соответствие критериев. Отметим, что сама страница есть и на российской версии сайта Xbox, но при этом для аккаунтов из России данная акция не действует, что отдельно указано в правилах: «Действительно только для новых участников Xbox Game Pass и только на рынках PC Game Pass, за исключением России и Индии».





Стоит отметить, что акция распространяется, в том числе, на игроков, которые выполнили указанные условия, сыграв в условно-бесплатный мультиплеер Halo Infinite.