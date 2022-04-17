Мотивирующие цитаты для Дев

Вадим Карасев

Довольно часто у каждого из нас бывают моменты, когда вообще ничего не хочется делать. Если вы Дева, и у вас нет настроения, то в такие периоды очень полезными будут мотивирующие цитаты.

Девы, будучи мутабельным Знаком Зодиака, отлично справляются с трудностями, но этого не достаточно, если есть неполадки с мотивацией. Описанные далее цитаты должны решить эту проблему.

«Великими становятся те, кто видит, что миром правят мысли». Девы часто ошибочно полагают, что миром правят действия, предметы, власть, деньги. На самом же деле, каждый человек может добиться желаемых результатов в любви, в хобби или в бизнесе. Для этого нужно просто следовать позитивным мыслям. Без этого успеха быть просто не может.

Дев очень расстраивает, когда всё против них. Представители данного Знака больше всего боятся того, что люди ополчатся против них, а жизнь станет невыносимо сложной. Если это происходит в вашей жизни прямо сейчас, просто вспомните слова Генри Форда: «Когда кажется, что весь мир настроен против вас, вспомните, что самолет взлетает не по ветру, а против него». Чужая агрессия может стать для вас трамплином. Используйте ее, чтобы мотивировать себя становиться еще сильнее, еще лучше.

Девы очень боятся совершать ошибки. Это люди-перфекционисты, которым важно делать все с первого раза хорошо. Однако, не всегда все идет так, как надо нам. В такие минуты важно помнить известную фразу Нельсона Манделы: «Ни разу не упасть — не самая большая заслуга в жизни. Главное каждый раз подниматься». Из любой ошибки и неверного поступка нужно извлекать уроки. Это делает вас сильнее.

«Внутренний огонь — это самое главное, что есть у человека». Девы же порой думают, что самое главное — это связи, удача. Если вы жаждете успеха и горите какой-то мечтой, у вас все получится. Это возможно даже в том случае, если вы один и никто не помогает вам на этом пути.

«Великие дела делает не сила, а настойчивость. Мощная волна не сможет сдвинуть камень, но маленький ручеек может разрушить его спустя тысячу лет». Девы — это люди, которые пытаются добиться результата в каком-то деле, бросив на него все свои силы. Гораздо лучше и эффективнее заниматься чем-то понемногу, но каждый день, превратив это в полезную привычку. Так Девы смогут добиться всего, чего захотят. Нужно лишь немного времени.

«Лучше быть первоклассной версией себя, чем второсортной версией кого-то другого». Девы много времени посвящают поискам людей, на которых они хотят быть похожими. В этом нет ничего плохого, но не нужно пытаться полностью повторить путь того, кто вас вдохновляет. Лучше быть самими собой, прокладывая свой путь, ведь только так можно добиться признания.

«Если вы чувствуете, что все под контролем, значит, вы двигаетесь недостаточно быстро». Девы помешаны на контроле, порядке и размеренности. К сожалению, если в жизни все слишком спокойно, это может означать, что движение к мечте осуществляет недостаточно стремительно.

Девы нередко идут на уступки, которые заведомо проигрышные. В связи с этим им стоит помнить об одной известной цитате: «Если вы соглашаетесь на меньшее, чем заслуживаете, вы получаете даже меньше, чем рассчитывали». Мир, к сожалению, устроен так, что толика наглости и напористости должна быть у каждого. Девы думают, что их скромность идет им на пользу, но это не так. Им нужно всегда стараться получать то, что они заслуживают.