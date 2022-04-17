Муж Любови Успенской едва не выкинул ее из окна

Певица Любовь Успенская испытала ад в браке. Артистка признается, что всегда ставила своего четвертого мужа на пьедестал, а тот отплатил ей унижениями, оскорблениями и побоями. Но теперь звезда находится на завершающей стадии развода, от чего невероятно счастлива. Последние годы для Любови Успенской выдались непростыми. Главные причины переживаний 68-летней звезды шансона — конфликт с дочерью и развод с четвертым мужем. Причем, певица уверена, что два этих события напрямую связаны друг с другом. Откровенно о своих отношениях в семье Успенская рассказала в интервью Сергею Майорову в его авторской программе «Однажды…» на НТВ. Сейчас певица не скрывает, что 30 лет брака с Александром Плаксиным для нее были настоящим адом. При всем внешнем благополучии за картинкой счастливой семьи скрывались постоянные конфликты, рукоприкладство, причем, происходило это на глазах общей дочери, которая тогда была совсем ребенком. Любовь Залмановна признается, что муж распускал руки, мог избить ее перед концертом или пресс-конференцией и ей приходилось прятать от всех синяки за темными очками. А однажды чуть не произошло самое страшное. «Он однажды хотел выбросить меня в окно. Таня кричала, плакала», — рассказала Успенская, отметив, что в трезвом состоянии ее бывший муж производил впечатление дворянина, человека голубых кровей.Любовь Успенская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Но рукоприкладством дело не ограничивалось. Плаксин пытался давить на супругу, манипулируя их общей дочерью. В конфликте с Таней Успенская не винит дочь, считая, что она стала жертвой обстоятельств и предательства со стороны бывшего мужа. Александр резко высказывался не только в адрес певицы, но и Тани. Как-то раз, когда Любовь была на гастролях, 10-летняя Таня пригласила в гости свою подружку, внучку Раймонда Паулса. В тот вечер Александр напился, стучался, требуя открыть дверь. «Ты такая же шалава, как твоя мама», — заявил Плаксин дочери, когда та отказалась впустить его в комнату. По словам Успенской, муж никогда не занимался воспитанием дочери, не работал, а просто прожигал жизнь. Таня всегда была предоставлена сама себе и в итоге в США пристрастилась к наркотикам, которые, по мнению Любови Залмановны, и стали причиной страшной трагедии.