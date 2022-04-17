Начало Страстной недели 18 апреля 2022 года: что можно и что нельзя есть

Вадим Карасев

18 апреля начинается Страстная неделя. Именно на этой неделе произошло предательство Христа Иудой и распятие Спасителя на кресте, в связи с чем пост становится более строгим. Церковнослужители рассказали о том, как правильно питаться в это время.

Согласно церковному календарю постов, Великий пост является самым важным, длительным и серьезным. Отдельно стоит выделить Страстную неделю, на которой нарушение правил не допустимо.

22 апреля — день самого строгого поста

Речь идет о Великой пятнице. Именно в этот день Христос был осужден и приговорен к смертной казни. В этот период он нес на себе крест, терпел боль и унижение, а затем принял мученическую смерть.

В этот день установлен строжайший пост. Монахи не едят вообще ничего, а обычным людям можно есть лишь раз в день. Также можно пить воду. Это актуально только для тех, кто здоров и кому строгий пост не навредит. Тем, кто стар или болен, можно заменить строгий пост на сухоядение. Если вы плохо себя чувствуете, то лучше вовсе отказаться от поста, ведь он не должен вам вредить.

Дни сухоядения

С 18 по 21 апреля и 23 апреля в Страстную субботу очень важно придерживаться правил сухоядения. Это значит, что можно есть только ту пищу, которая не была приготовлена на огне. Можно есть хлеб, фрукты, овощи, орехи, цукаты, грибы, мед. Запрещено также добавлять в блюда растительное масло.

В Страстную неделю нет дней, в которые можно есть горячее. Более того, на неделе с 18 по 23 апреля нельзя объедаться. Нужно ограничить питание, лишь утоляя голод.

Само собой, в последнюю неделю перед Пасхой нельзя есть пищу животного происхождения: мясо, молоко, яйца, сыр и так далее. На эту пищу стоит строжайший запрет.

Помимо запретов на определенные виды еды есть и другие. Например, строго настрого запрещено веселиться, устраивать праздники, употреблять алкоголь. Проведите это время в молитвах и смирении.