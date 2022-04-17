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Напоминаем, скоро удалят F1 2019 из подписки EA Play и Game Pass Ultimate

Напоминаем, скоро удалят F1 2019 из подписки EA Play и Game Pass Ultimate


На днях подписка Game Pass лишилась сразу 4 проектов, как это обычно и бывает в середине месяца. Но есть одна игра, которую удалят в непривычное для Game Pass время — не в середине и не в конце месяца. Речь идет о F1 2019 — ее уберут из Game Pass Ultimate и EA Play уже завтра, то есть 18 апреля.

О том, что игру F1 2019 удалят из Game Pass Ultimate и EA Play стало известно еще в середине марта. Игру тогда сняли с продажи во всех цифровых магазинах, в том числе и в Microsoft Store. В нее еще могут играть пользователи, которые имеют проект на своих аккаунтах, либо игроки с подписками EA Play и Game Pass Ultimate. Но уже завтра — 18 апреля, игра F1 2019 перестанет быть доступна и подписчикам игровых сервисов.

Напомним, что недавно к Game Pass присоединился проект F1 2021 — последняя, на данный момент, часть серии.

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По материалам: newxboxone

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