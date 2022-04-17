Настя Ивлеева рассказала, что мешает ей наладить личную жизнь

Ведущая Настя Ивлеева призналась, что мешает ее счастью. Телеведущая в «Телеграм» ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, есть ли у нее сейчас парень. «У меня сейчас начинаются такие люто загруженные дни и командировки, что я с трудом выкраиваю время для встреч с мамулей и доберманом Юриком. Тут никакая любовь не выживет. Впрочем, такие штуки специально не придумаешь. Короче, я встречаюсь с работой! Мы давно не виделись и жутко друг по другу скучали. Нам тупо ни до кого», рассказала Настя Ивлеева.Настя Ивлеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Насти Ивлеевой, она не думает сейчас о семье с ребенком. От слова совсем. «Ну и с появлением добермана Юры я чувствую мощную ответственность, ибо эта порода довольная капризна и с характером. Я карьеристка, не мать и не жена», — заявила Настя Ивлеева. Напомним, что Настя Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем. Этим отношениям пришел конец. Сейчас телеведущая одинока.