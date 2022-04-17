Новости Game Pass за 9-16 апреля: что добавили, анонсы и прочее о подписке
Прошедшая неделя была интересной для подписки Game Pass, как с точки зрения новых релизов, так и со стороны новых анонсов. Добавили пару действительно стоящих проектов, сделали несколько приятных анонсов по будущим играм Game Pass, а на следующей неделе станет известна подборка игр в подписке на вторую половину апреля. Пока же расскажем о самых интересных новостях Game Pass с 9 по 16 апреля.
Чем пополнили Game Pass
Подписка Game Pass на этой неделе пополнилась 4 новыми проектами:
Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud)
Panzer Corps 2 (PC) [email protected]
The Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected]
Lost In Random (Xbox, PC) — для Game Pass Ultimate
Игра Life Is Strange: True Colors в подписке Game Pass была хорошо встречена игроками — опробовать ее рекомендуют даже тем, кто совсем не знаком с серией Life Is Strange.
Что скоро добавят в Game Pass
Стали известны даты нескольких будущих релизов Game Pass:
Bugsnax — 28 апреля
Unsouled — 28 апреля
Eiyuden Chronicle: Rising — 10 мая
Hardspace: Shipbreaker — 24 мая, только PC
Бонусы для подписчиков Game Pass
EA объявила о списке апрельских бонусов для подписчиков EA Play, а значит, и для подписчиков Game Pass Ultimate. Вот этот список:
Grid Legends: EA Play April Event – до 29 апреля
NHL 22: Cyberpunk Set – до 30 апреля
Madden NFL 22: Free Agency Pack – до 21 апреля
Madden NFL 22 Revis Island Gear Set – до 19 мая
FIFA 22 FUT Season 5 XP Boost – до 28 апреля
FIFA 22 Goal Studio Supernova Apparel and Volta Coins – до 28 апреля
FIFA 22 Hero Fernando Morientes Tifo Set – до 31 апреля
Интересные новости и материалы
Несколько интересных новостей, слухов и материалов по Game Pass за неделю:
По слухам, семейный план Game Pass появится осенью этого года
Похоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game Pass
Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер
По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game Pass
Уже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в мае
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass