Новости Game Pass за 9-16 апреля: что добавили, анонсы и прочее о подписке

Вадим Карасев





Прошедшая неделя была интересной для подписки Game Pass, как с точки зрения новых релизов, так и со стороны новых анонсов. Добавили пару действительно стоящих проектов, сделали несколько приятных анонсов по будущим играм Game Pass, а на следующей неделе станет известна подборка игр в подписке на вторую половину апреля. Пока же расскажем о самых интересных новостях Game Pass с 9 по 16 апреля.

Чем пополнили Game Pass

Подписка Game Pass на этой неделе пополнилась 4 новыми проектами:

Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud)Panzer Corps 2 (PC) [email protected] The Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected] Lost In Random (Xbox, PC) — для Game Pass Ultimate

Игра Life Is Strange: True Colors в подписке Game Pass была хорошо встречена игроками — опробовать ее рекомендуют даже тем, кто совсем не знаком с серией Life Is Strange.

Что скоро добавят в Game Pass

Стали известны даты нескольких будущих релизов Game Pass:

Бонусы для подписчиков Game Pass

Bugsnax — 28 апреляUnsouled — 28 апреляEiyuden Chronicle: Rising — 10 маяHardspace: Shipbreaker — 24 мая, только PC

EA объявила о списке апрельских бонусов для подписчиков EA Play, а значит, и для подписчиков Game Pass Ultimate. Вот этот список:

Интересные новости и материалы

Grid Legends: EA Play April Event – до 29 апреляNHL 22: Cyberpunk Set – до 30 апреляMadden NFL 22: Free Agency Pack – до 21 апреляMadden NFL 22 Revis Island Gear Set – до 19 маяFIFA 22 FUT Season 5 XP Boost – до 28 апреляFIFA 22 Goal Studio Supernova Apparel and Volta Coins – до 28 апреляFIFA 22 Hero Fernando Morientes Tifo Set – до 31 апреля

Несколько интересных новостей, слухов и материалов по Game Pass за неделю:

По слухам, семейный план Game Pass появится осенью этого годаПохоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game PassLoot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлерПо слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game PassУже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в маеИгроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass