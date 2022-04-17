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Новости Game Pass за 9-16 апреля: что добавили, анонсы и прочее о подписке

Новости Game Pass за 9-16 апреля: что добавили, анонсы и прочее о подписке


Прошедшая неделя была интересной для подписки Game Pass, как с точки зрения новых релизов, так и со стороны новых анонсов. Добавили пару действительно стоящих проектов, сделали несколько приятных анонсов по будущим играм Game Pass, а на следующей неделе станет известна подборка игр в подписке на вторую половину апреля. Пока же расскажем о самых интересных новостях Game Pass с 9 по 16 апреля.

Чем пополнили Game Pass

Подписка Game Pass на этой неделе пополнилась 4 новыми проектами:



Life Is Strange: True Colors (Xbox, PC, xCloud)



Panzer Corps 2 (PC) [email protected]



The Dungeon of Naheulbeuk (PC) [email protected]



Lost In Random (Xbox, PC) — для Game Pass Ultimate

Игра Life Is Strange: True Colors в подписке Game Pass была хорошо встречена игроками — опробовать ее рекомендуют даже тем, кто совсем не знаком с серией Life Is Strange.

Что скоро добавят в Game Pass

Стали известны даты нескольких будущих релизов Game Pass:



Bugsnax — 28 апреля



Unsouled — 28 апреля



Eiyuden Chronicle: Rising — 10 мая



Hardspace: Shipbreaker — 24 мая, только PC

Бонусы для подписчиков Game Pass

EA объявила о списке апрельских бонусов для подписчиков EA Play, а значит, и для подписчиков Game Pass Ultimate. Вот этот список:



Grid Legends: EA Play April Event – до 29 апреля



NHL 22: Cyberpunk Set – до 30 апреля



Madden NFL 22: Free Agency Pack – до 21 апреля



Madden NFL 22 Revis Island Gear Set – до 19 мая



FIFA 22 FUT Season 5 XP Boost – до 28 апреля



FIFA 22 Goal Studio Supernova Apparel and Volta Coins – до 28 апреля



FIFA 22 Hero Fernando Morientes Tifo Set – до 31 апреля

Интересные новости и материалы

Несколько интересных новостей, слухов и материалов по Game Pass за неделю:



По слухам, семейный план Game Pass появится осенью этого года



Похоже, Yakuza Like a Dragon скоро удалят из подписки Game Pass



Loot River очень скоро будет в Game Pass, представлен новый трейлер



По слухам, файтинг Phantom Breaker: Omnia the Spicy Edition добавят в Game Pass



Уже известно о 5 играх, которые добавят в Game Pass в мае



Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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