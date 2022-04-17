Светлана Пермякова назвала себя дурой

Актриса Светлана Пермякова рассказала о свой большой глупости в жизни. Артистка не раз обжигалась в любовных делах. Многие мужчины артистки попросту пользовались ее наивностью. Неудачи в личной жизни в итоге заставили звезду «Интернов» надолго забыть о мечтах обрести полноценную семью. 49-летняя Светлана Пермякова свободно говорит о пережитых абортах. Артистка дважды прерывала беременность в молодости. Она объясняет, что тогда хотела сконцентрироваться на карьере и не думала о замужестве. Однако отказываться от материнства звезде было непросто. Светлана отмечает, что аборты — на самом деле для нее тяжелая тема, о которой она смогла говорить без сильных эмоций только годы спустя. «Это из-за молодости. Глупости, дурости… Господи, прости! Я уже исповедалась в грехах, батюшке все сказала, поэтому сейчас говорю об этом как есть. Мои детки, которые там… Думаю, они переселились и вселились в кого-то», — откровенничала Пермякова.Светлана Пермякова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Создать полноценную семью артистке не удавалось еще много лет. Звезде «Интернов» катастрофически не везло на избранников. Казалось, удача наконец-то настигла Светлану в 2008-м. Актриса вышла замуж за Евгения Бодрова, но брак оказался кошмаром и уже через год распался. «Об этом все знают. Ничего нового не скажу. Наркоман, алкоголик, ВИЧ-инфицированный, нетрадиционной ориентации, вишенка на торте — альфонс. Чем ты думала? Тебе уже было 37 лет! Если это не гимн заниженной самооценки, то я не знаю, что…» — удивлялась Елена Ханга в беседе с актрисой. «Это гимн завышенной самооценки, потому что поняла: я могу его исправить! Все бабы — дуры. Они думают, что исправят. <…> Я понимала, что человек пьющий, нетрадиционной ориентации, возможно, наркоман. Про статус ВИЧ он мне сам сказал потом. Зачем вышла замуж? Захотелось. Он мне предложил. А мне же в первый раз предложили!» — призналась она в YouTube-шоу «Хангость». Обрести счастье Пермякова смогла в союзе с Максимом Скрябиным, который младше ее на 19 лет. Актриса подарила ему долгожданную дочь Варвару, но регистрировать отношения пара не спешила. Сейчас родители живут раздельно, тем не менее поддерживая теплое общение ради ребенка.