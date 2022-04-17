Татьяна Лазарева высказалась о судьбе Нурлана Сабурова

Артистка Татьяна Лазарева заступилась за комика. Телеведущая в соцсетях заявила, что комик Нурлан Сабуров не потеряет свою аудиторию после американских гастролей, которые проходят с приключениями. «Что он потерял от этого? Какую аудиторию потерял? Наверное, какую-то потерял. Но на концерты его звать будут, деньги зарабатывать он будет», сказала Татьяна Лазарева.Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Татьяны Лазаревой, она прекрасно понимает непростую ситуацию, в которой оказался Нурлан Сабуров. Ему, как она заявила, надо содержать семью, дом и детей. Она уверена, что комику из Казахстана есть что терять. Напомним, что Нурлан Сабуров оказался в непростом положении во время американских гастролей. Его попросили высказать свою позицию по Украине. Комик не дал внятного ответа.