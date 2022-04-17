Турция создает авиакомпанию для перевозки российских туристов на курорты

Вадим Карасев

Турецкое управление гражданской авиации одобрило создание в стране авиакомпании, которая будет заниматься исключительно перевозкой россиян на местные курорты. Авиакомпания уже получила название — Southwind ("Севверный ветер"), она будет базироваться в Анталье, а первые рейсы запланированы на конец мая.

В парке компании пока заявлены пять лайнеров Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных. Как отмечает портал AirportHaber, решение было принято, чтобы "не оставлять российский рынок пустым, а турпоток из этой страны в Турцию не прекращался".

Издание также сообщает, что на фоне снижения пассажиропотока после начала российской военной спецоперации на Украине власти Турции планируют выделить туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel кредит на общую сумму 300 миллионов долларов.

Напомним, что санкции Запада, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине, включают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Власти Турции официально отказались присоединяться к санкциям.

Ольга Петелина